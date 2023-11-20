İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Metrobüs Yolunu İnceledi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu metrobüs yolunda yapımı tamamlanan 1. ve 2. etap beyaz yol çalışmalarını inceledi. İmamoğlu, "Asfaltın bazı sıcaklıklarda büzüşmesiyle katman katman hale geliyor. Bir anda bu hale gelişi araçlarda hem aracın gövdesinde, hem de lastiklerinde arızaları büyütebiliyor. Aynı zamanda fren mekanizmasıyla ilgili asfaltın yarattığı sorunlar var. Yolun bozulması yolculuk konforuna sıklıkla etki ediyor. Aynı zamanda arkadaşlarımın ifade ettiği gibi bu bozukluklar ne yazık ki zemin kaynaklı kazalara da neden olabiliyordu." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs yolunda yapımı tamamlanan 1. ve 2. etap beyaz yol, beton kaplama projesini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ekrem İmamoğlu'na Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Ayhan Taş eşlik etti. Metrobüs hattının Beylikdüzü son durağında bulunan İETT garajında incelemelerde bulunan İmamoğlu, daha sonra bir metrobüse binerek Avcılar istasyonuna kadar tamamlanan beyaz yolu da deneyimledi.

"HALİÇ VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜSÜ DIŞINDA TAMAMI BETON YOLA DÖNMÜŞ OLACAK"

Metrobüs yolunun biten bölümleriyle yapımı devam eden kısımları hakkında bilgi alan Ekrem İmamoğlu, "2022'de bu süreci başlattılar ve 2023 itibari ile görüyoruz ki yaklaşık 53 kilometreyi aşan bir kısmını tamamladılar. Kalan kısmını da 2024 yılı içerisinde tamamlayacağız. Böylelikle aslında gördüğümüz metrobüs hattında sadece köprüler ayrı bir imalat şeklinde yürütüldüğü için, Haliç ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, bu iki köprümüz dışında tamamı beton yola dönmüş olacak. Asfalt bazı sıcaklıklardaki büzüşmesiyle katman katman hale geliyor. Bir anda bu hale gelişi araçlarda hem aracın gövdesinde, hem de lastiklerinde arızaları büyütebiliyor. Aynı zamanda fren mekanizmasıyla ilgili asfaltın yarattığı sorunlar var. Yolun bozulması yolculuk konforuna sıklıkla etki ediyor. Aynı zamanda arkadaşlarımın ifade ettiği gibi bu bozukluklar ne yazık ki zemin kaynaklı kazalara da neden olabiliyordu." diye konuştu.

"MEVCUT ASFALTLA BUNUN ARASINDA CİDDİ BİR ÖMÜR FARKI VAR"

Bilgilendirme toplantısının ardından metrobüse binen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Uzun vadeli, uzun ömürlü ürün. Tabi kullanım süresine göre maliyetinin çarpanı ister istemez fark ediyor. Burada 21 yıl ciddi bir zaman dilimi, şuanki mevcut asfaltla bunun arasında ciddi bir ömür farkı var. Mevsimsel olarak da bence asfalta göre İstanbul'un mevsimi açısından beton yolun avantajları da söz konusu." dedi.