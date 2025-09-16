İmamoğlu'ndan Bahçelievler Mitingine Katılım Çağrısı

(İSTANBUL) -CHP'nin Bahçelievler'de yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Bizim başımız dik, alnımız açık. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu CHP'nin İstanbul Bahçelievler'deki Haznedar Meydanı'nda yapacağı "Millet İradesine sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizim başımız dik, alnımız açık. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bahçelievler'de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. 17 Eylül Çarşamba 20.30 Haznedar Meydanı."