"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının altıncı duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davada, bazı sanıklar savunma yaptı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşmada, iş insanı tutuklu sanık Ali Üner savunma yaptı.

Yaklaşık 10 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Üner, iddianamede kendisi hakkında "rüşvet anlaşması yaptığı sabit" denildiğini ancak kimseye rüşvet vermediğini ve anlaşma yapmadığını savundu.

Kendisiyle ilgili varsayımsal ifadeler kullanıldığını, bu beyanların da gerçeği yansıtmadığını öne süren Üner, "Sanık Ümit Polat ifadesinde, Ali Sukas'ın benden para istediğini beyan etmiş. Ben hiçbir zaman Ümit Polat'a böyle bir beyanda bulunmadım. Kendisini tanımam da. Yalan söylüyor. Ali Sukas ile böyle bir anlaşma yapmış olsam, neden Ümit Polat'a bunu anlatayım? Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Ümit Polat'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için böyle bir şey söylediğini düşünüyorum." dedi.

Sanık Üner, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

İş insanı tutuklu sanık Evren Şirolu da savunmasında, tutuklu sanık Ümit Polat'ın beyanları nedeniyle tutuklandığını belirtti.

Şirolu, "Polat'ın iddiasına göre Ali Sukas, 2024 yılı Aralık ayının son haftasında bana, 'Alacaklarını almak istiyorsan 2 milyon lira getir, sonra da git bunu dolar yap' demiş, ben de alacaklarım için 60 bin dolar getirmişim, hala da alacaklarımı almamışım. Nerede ve ne zaman bu parayı verdiğime dair ise bir bilgi yok. Ben alacaklarımın hepsini aldım. Neden kalkıp Ali Sukas'ı şikayet edeyim?" ifadelerini kullandı.

Ağaç AŞ'ye ilk kez 2022 yılında mal sattığını belirten Şirolu, "Ağaç AŞ'nin hiçbir ihalesine girmedim, bütün satışlarımı normal yoldan yaptım. Ali Sukas ile yakın bir bağım yoktur. 4 yılda 10 dakikayı geçmeyecek şekilde makamında 4-5 kere görüşmüşümdür." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan iş insanı Hüsnü Yüksel Tunar ise savunmasında, peyzaj işleri yaptığını, 12 yıl fidanlık işlettiğini, yurt dışından bitki getirdiğini, sonrasında daha büyük projelere yöneldiğini kaydetti.

Sanık Tunar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilk çalışmalarına 1997 yıllarında başladığını, pandemi sonrasında özel sektörde dağılma olduğunda Ağaç AŞ'de ağırlıklı bakım işleri yaptığını anlattı.

Sanıklardan Kadir Gümüş'ün kendisi hakkında 5 kez ifade verdiğini aktaran Tunar, bu ifadelerin çelişkilerle dolu olduğunu ve 2'sinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verildiğini dile getirdi.

Sanık Tunar, "Sanık Kadir Gümüş, tarihi belli olmayan iddiaları, miktarı belli olmayan paraları benimle gönderdiğini söylemiş. Keşke burada olsa, gözlerinin içine neden böyle söylediğini sorsam." diye konuştu.

İddianamede yer alan ihale tarihleri ile para aldığı tarihlerin birbirini tutmadığını ileri süren Tunar, kendisine verilen paraları Ertan Yıldız'a verdiği iddialarının bulunduğunu ancak Yıldız ile hiç görüşmediğini ifade etti.

Sanık Tunar, "Ali İhsan Mengir'den bir gayrimenkul aldım, ikinci bir daire için de peşinat verdim. Sonra vazgeçtim almaktan, bu paranın geri ödemesi vardı, çek aldım. Kim çek ile rüşvet alır? Bu çek ticari faaliyetimizin ispatı. Bu para bir yere aktarılır da 'somut delil bulduk' dersiniz. O tarihte bakılsın, para çekilmemiş." şeklinde konuştu.

İş insanı olduğunu ve daire alıp satabileceğini söyleyen Tunar, "Ben belediye görevlisi değilim ki. Ağaç AŞ ile yoğun şekilde bakım işlerinde çalıştım. Ne ödemelerim değişmiş ne sistemim değişmiş. Benim menfaatim ne, bu para taşımacılığından? Böyle bir durumda bir makam veya daha fazla iş beklenir. Öyle bir insan değilim. 2012 yılında aldığım evde oturuyorum halen. Siyasetle uzaktan yakından alakam yok. Siyasi menfaat beklemediğimi ifade ediyorum." dedi.

Duruşma yarına ertelenirken, şu ana kadar yargılamada toplam 8 sanık savunma yapmış oldu.