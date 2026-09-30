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İlkay Gündoğan'a Mevlüde Genç Madalyası İstanbul'da takdim edildi

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İlkay Gündoğan'a Mevlüde Genç Madalyası İstanbul'da takdim edildi
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Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst, İstanbul'da Galatasaray oyuncusu İlkay Gündoğan'a Mevlüde Genç Madalyası'nı takdim etti. Wüst, Gündoğan'ın sahada ve saha dışında her zaman hoşgörü ile birliktelikten yana bir duruş sergilediğini belirtti.

(İSTANBUL) - Kuzey Ren-Vestfelya Başbakanı Hendrik Wüst, İstanbul'da Galatasaray oyuncusu İlkay Gündoğan'a Mevlüde Genç Madalyası'nı takdim etti. Wüst, "İlkay Gündoğan, hem futbol sahasında hem de saha dışında her zaman hoşgörü ve birliktelikten yana bir duruş sergilemiştir" dedi:

Wüst X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinde İstanbul'da İlkay Gündoğan'a Mevlüde Genç Madalyası'nı takdim ettim. Büyükbabası, 'misafir işçi' olarak Ruhr Bölgesi'ne gelmiş ve yerin altında, maden ocaklarında çalışmıştı. İki nesil sonra ise torunu, Alman milli futbol takımının kaptanı oldu. Kendisi geçen yıl, uzlaşı, hoşgörü ve toplumsal birlikteliğe sağladığı özel katkılardan dolayı bu ödüle layık görülmüştü. İlkay Gündoğan, hem futbol sahasında hem de saha dışında her zaman hoşgörü ve birliktelikten yana bir duruş sergilemiştir. Ödül töreni, Genç ailesinin evine molotof kokteylleri atıldığı 29 Mayıs 1993 tarihini hatırlatıyor. Mevlüde ve Durmuş Genç bu olayda iki kızlarını, iki torunlarını ve bir yeğenlerini kaybetti. Ailenin 17 üyesi ise ağır şekilde yaralandı ve halen bu olayın sonuçlarından acı çekmektedir."

Kaynak: ANKA
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