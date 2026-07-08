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KUZKA desteğiyle Çankırı'da hayata geçirilecek projeyle 150 kişiye istihdam sağlanacak

KUZKA desteğiyle Çankırı'da hayata geçirilecek projeyle 150 kişiye istihdam sağlanacak
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde KUZKA desteğiyle hayata geçirilecek tekstil ve mobilya atölyelerinde en az 150 kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor. 70 milyon lira bütçeli proje kapsamında 6 bin metrekare alanda üretim tesisi kurulacak.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilecek "Ilgaz Tekstil ile Yükseliyor Projesi" kapsamında kurulacak atölyelerde en az 150 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında KUZKA tarafından desteklenen proje için Ilgaz Belediye Başkanlığında protokol imza töreni düzenlendi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalanan protokolün ardından projenin uygulanacağı alanda incelemede bulunuldu.

Toplam bütçesi 70 milyon lira olan proje kapsamında Ilgaz Küçük Sanayi Kooperatifleri bölgesinde 6 bin metrekare alanda 3 bin metrekare kapalı üretim tesisi inşa edilecek.

Tesiste üçü mobilya, üçü tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik olmak üzere 6 bağımsız üretim atölyesi yer alacak. Atölyeler, kiralama modeliyle yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Öztürk, projenin ilçede üretim, istihdam ve göç konularının çözümü için hayati önem taşıdığını belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla 150 kişiye istihdam sağlayacağını aktaran Öztürk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eraslan da projenin Ilgaz'da istihdamın artırılması ve göçün azaltılmasına katkı sağlamasını beklediklerini dile getirerek, "70 milyon lira gibi büyük bir kaynağı Ilgaz ilçemizde yatırıma dönüştürmek bizim için çok önemli. Yan sanayi, lojistik, hizmet ve tedarik zincirinde oluşacak ekonomik hareketlilik sayesinde bölge ekonomisine önemli katkı sunulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
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