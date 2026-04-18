Haberler

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burundi Cumhurbaşkanı ile görüşmesine ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik münasebetleri geliştirmek, savunma sanayisi alanında işbirliğini ilerletmek için adımlar atılmasının önemini vurguladı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ve sürekli insani ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Burundi'nin de bu çerçevede attığı adımların takdirle karşılandığını belirtti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Burundi arasında ticari ve ekonomik münasebetleri geliştirmek, savunma sanayisi alanındaki işbirliğini ilerletmek için adımlar atılmasının önemini dile getirdi.

Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ve sürekli insani ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Burundi'nin de bu çerçevede attığı adımların takdirle karşılandığını belirten Erdoğan, 2026 Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'ye başarılar diledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
