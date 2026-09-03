Haberler

Astana'da Türk Dünyası Diyalogları Paneli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanlığı, Astana'da yarın 'Türk Dünyası Diyalogları' panelini düzenleyecek; eğitim, ekonomi ve savunma gibi alanlarda işbirliği ve ortak vizyon ele alınacak, TDT zirvesi öncesi beklentiler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" paneli düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerde "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panel serisinin düzenlenmesi planlandı.

Bu kapsamda, panel serisinin ilki, yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek.

Panele, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayram moderatörlüğünde, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, L. N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zhanat Momynkulov, L. N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talgat Moldabay ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Suat Beylur'un katılacak.

Program kapsamında eğitim, ekonomi, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayisi, medya ve kültür başta olmak üzere mevcut işbirlikleri ile geleceğe yönelik fırsatların değerlendirilmesi planlanıyor.

Söz konusu panelle, TDT'nin bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılması, Türk dünyasının ortak vizyonunun farklı kamuoylarına aktarılması ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca programda, TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin beklentiler de ele alınacak.

Kaynak: AA
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Çin'i sel vurdu! Evin düşme anı kamerada

Ülkeyi vuran felaket! Evin sulara gömüldüğü anlar kamerada
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Rusya'dan ABD'ye açık mesaj gibi saldırı: Coca Cola'nın Kiev'deki fabrikasını vurdular

Rusya'dan Trump'a açık mesaj! ABD'li devi Kiev'de vurdular
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!