Astana'da Türk Dünyası Diyalogları Paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" paneli düzenlenecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerde "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panel serisinin düzenlenmesi planlandı.

Bu kapsamda, panel serisinin ilki, yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek.

Panele, Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayram moderatörlüğünde, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, L. N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zhanat Momynkulov, L. N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talgat Moldabay ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Suat Beylur'un katılacak.

Program kapsamında eğitim, ekonomi, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayisi, medya ve kültür başta olmak üzere mevcut işbirlikleri ile geleceğe yönelik fırsatların değerlendirilmesi planlanıyor.

Söz konusu panelle, TDT'nin bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılması, Türk dünyasının ortak vizyonunun farklı kamuoylarına aktarılması ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca programda, TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin beklentiler de ele alınacak.

Kaynak: AA