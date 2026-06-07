Sıfır Atık Hareketi Küresel Farkındalığa Dönüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin bugün küresel bir farkındalık ve çevre seferberliğine dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sıfır Atık Forumu Gala Yemeği Programı'nda yaptığı konuşmasında, çevre ve iklim konularında ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti.

Forumun dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda temsilciyi bir araya getirdiğini ifade eden Duran, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklar ele alınırken çevre alanında yürütülen küresel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli fikir alışverişlerinde bulunulduğunu aktardı.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin çevre alanında ortaya koyduğu çalışmaların uluslararası düzeyde takdir gördüğünü belirterek, sıfır atık anlayışının çevrenin korunmasının yanı sıra üretimden tüketime kadar birçok alanda dönüşümü teşvik eden güçlü bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde forumun ortaya koyduğu birikimin ve ortak iradenin ayrıca önemli olduğunu dile getirdi.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin bugün küresel bir farkındalık ve çevre seferberliğine dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sıfır Atık Vakfı başta olmak üzere forumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, bu kıymetli organizasyonun çevre bilincinin güçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum."