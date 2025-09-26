Erdoğan'ın ABD Temasları Verimli Geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına ilişkin, " Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasından birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal'deki hesabından "Güçlü Türkiye Güçlü Lider" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Washington duraklarını içeren ABD seyahatinin oldukça yüksek tempolu ve verimli geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu. Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasından birçok devlet ve hükümet başkanıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi. ABD Başkanı (Donald) Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti. Görüşmede, savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi."