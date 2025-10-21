Haberler

İLBANK, Deprem Bölgesinde 19,4 Milyar Lira Değerinde Projeleri Tamamladı

İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 19,4 milyar lira değerinde 152 projeyi tamamlayarak bölgenin altyapı ve çevre yatırımlarında önemli bir rol üstlendi.

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşa çalışmaları kapsamında 19,4 milyar lira değerinde 152 projeyi tamamladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İLBANK, "asrın felaketi"nden etkilenen 11 ilde yürüttüğü altyapı ve çevre yatırımlarıyla deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasında önemli rol üstlendi.

Bu kapsamda, kentsel hizmetler, içme suyu, atık su ve güneş enerjisi sistemleri yatırımlarının yanı sıra kamu binalarına yönelik çalışmalar hayata geçirildi.

Deprem bölgesinde tamamlanan 152 proje için güncel maliyeti 19,4 milyar liraya ulaştı.

İLBANK, sadece bu yıl içinde bölgenin yeniden inşa çalışmaları kapsamında 5 milyar 583 milyon 894 bin lira değerinde 61 projeyi tamamladı.

Tamamlanan projeler kapsamında içme suyu hatları yenilendi, atık su ve kanalizasyon sistemleri modernize edildi, kentsel hizmet tesisleri inşa edildi, kamu binalarının altyapısı iyileştirildi ve güneş enerjisi sistemleri devreye alınarak enerji verimliliği artırıldı.

Bu yatırımlar sayesinde, deprem bölgesindeki yeni yerleşim alanlarının enerji, su ve çevre altyapısı modern standartlara kavuşturuldu.

İLBANK, yürüttüğü çalışmalarla şehirlerin altyapısını güçlü, sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde geliştirmeyi ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
