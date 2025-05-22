İl Müdürü çiftçileri uyardı: "Hastalıklar verim ve kaliteyi düşürür"

İl Müdürü çiftçileri uyardı: 'Hastalıklar verim ve kaliteyi düşürür'
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, hububat ekili arazilerde yaptığı incelemelerde iklim değişikliğinin etkilerini vurgulayarak, özellikle mantari hastalıkların verim ve kaliteyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Çiftçilere doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Müdürü çiftçileri uyardı: "Hastalıklar verim ve kaliteyi düşürür"

SİVAS - Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, hububat ekili arazilerde incelemelerde bulundu.

Önceki yıllarda hububat üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kıran Sivas'ta toprak buluşturulan ürünler büyümeye başladı. İklimsel değişiklikle beraber artan yağmur yağışlarıyla birlikte hububat ürünlerde çeşitli hastalık riski görülmeye başladı. İç Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, ekili arazileri inceledi.

Arazide açıklama yapan Yıldız, "İlimizde İklim değişikliğinin etkilerini artık daha net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle son yıllarda yağış rejiminin değişmesi ve yağışların mayıs ayına kayması hububat üretiminde bazı riskleri beraberinde getiriyor. Bu dönemde özellikle pas ve septoria gibi mantari hastalıkların görülme riski yüksektir. Bu hastalıklar verim ve kaliteyi ciddi şekilde düşürmektedir. Hastalıklara karşı en etkili yöntem: doğru zamanda, doğru dozda ve Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ruhsatlı ilaçlarla müdahale etmektir. Göz kararı ya da tavsiye dışı uygulamalardan mutlaka kaçınmalıyız. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz bu konuda her zaman yanınızda. Bilinçli üretimle hem verimimizi hem toprağımızı geleceğe taşıyabiliriz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Güncel
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