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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Pakistan Başbakanı Şerif'ten iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışma çağrısı

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ANKARA/ Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iklim değişikliğinin etkilerinin sınır tanımadığını belirterek, iklim değişikliği kaynaklı afetlerden etkilenen ülkelere yönelik uluslararası dayanışmanın ve mali desteğin artırılması çağrısında bulundu.

ANKARA/ Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iklim değişikliğinin etkilerinin sınır tanımadığını belirterek, iklim değişikliği kaynaklı afetlerden etkilenen ülkelere yönelik uluslararası dayanışmanın ve mali desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Şerif, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Pakistan'da 2025'te yaşanan sellerde çok sayıda kişinin yakınlarını, evini ve geçim kaynağını kaybettiğini hatırlatan Şerif, iklim değişikliğinde en az payı olan ülkelerin, bu krizin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Şerif, 2022'de de ülkesinin üçte birinin sular altında kaldığını, 33 milyon kişinin sellerden etkilendiğini ve 1700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerden etkilenen ülkelere yönelik uluslararası dayanışmanın ve mali desteğin artırılması çağrısında bulunan Şerif, "İklim değişikliği sınır tanımıyor. Hiçbir ülke bununla tek başına mücadele edemez." dedi.

Şerif, Pakistan'ın temiz enerji alanındaki çalışmalarına değinerek, son iki yılda ülkede güneş enerjisi kapasitesinin artırıldığını ve yeşil enerji kaynaklarının toplam enerji üretimindeki payının yaklaşık yüzde 55'e ulaştığını ifade etti.

Öngörülen sera gazı emisyonlarını 2035'e kadar yarı yarıya azaltmayı hedeflediklerine işaret eden Şerif, ulusal çabaların adil bir küresel mücadele için yeterli olmadığını vurguladı.

Başbakan Şerif, COP31'in başarısının verilen sözlerle değil, korunan hayatlar, sağlanan kaynaklar ve hayata geçirilen somut adımlarla ölçülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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