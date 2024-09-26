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İklim Değişikliği Kahve Üretimini Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği Kahve Üretimini Tehdit Ediyor
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ODTÜ Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mecit Halil Öztop, iklim değişikliğinin kahve üretimini olumsuz etkilediğini belirtti. Üretim alanlarının azalması beklenirken, bazı yerlerde artış olabileceğini söyledi. Araştırmalara göre, özellikle Arabica kahve çekirdeği bu durumdan en çok etkilenen tür.

ODTÜ Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mecit Halil Öztop, iklim değişikliğinin kahve üretimini etkilediğini belirterek, "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak şu anda kahve üretiminin yapıldığı alanlar azalabilirken, üretimin yapılmadığı yerlerde ise kahve üretimi artabilir." dedi.

Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin gıda üretimi başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilere yol açtığına dikkati çekti.

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak birçok ülkede beklenmeyen sel felaketlerinin yaşandığına işaret eden Öztop, fazla yağışın tarımsal faaliyetleri direkt etkilediğini ve bunun da gıda zincirine yansıdığını söyledi.

Kahve üretiminin de iklim değişikliğinden etkilenme potansiyeli yüksek bir alan olduğunu anlatan Öztop, "Dünyada kahve üretimi, şu anda birinci sırada Güney Amerika ülkelerinde daha sonra Vietnam'da yapılıyor. Araştırmalara bakıldığında özellikle ekvatora yakın bölgelerde iklim değişikliğinin ve sıcaklığın etkileri daha fazla gözlemleniyor. Bu nedenle, bu bölgelerdeki kahve üretiminin olumsuz etkilenme durumu söz konusu olabilir." diye konuştu.

Kahve üretiminde Arabica ve Robusta olmak üzere 2 temel çekirdeğin bulunduğunu belirten Öztop, iklim değişikliğinden en çok etkilenen kahve çekirdeğinin, tüketicilerin de yoğun tercih ettiği Arabica olduğunu ifade etti.

Öztop, "2050 yılına kadar kahve üretim alanlarında değişiklik olması bekleniyor. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak şu anda kahve üretiminin yapıldığı alanlar azalabilirken, üretimin yapılmadığı yerlerde ise kahve üretimi artabilir. Bu azalma yaşanırken kahve üreticileri alternatif tarım arazilerine yönelecektir. Kahve üretiminin olumsuz etkilerini azaltmak için üretim yöntemlerinde yeni tekniklerin kullanılması, sulama yöntemlerinin gelişmesi de bekleniyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

İklim Değişikliği Kahve Çekirdeği Tarım

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