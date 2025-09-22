IKBY Petrol İhracatını Yeniden Başlatmak İçin Anlaşma İmzalamaya Hazırlanıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşeva Hawramani, petrol ihracatını yeniden başlatmak için Irak'ta merkezi hükümet, bölge hükümeti ve petrol şirketleri arasında üçlü bir anlaşmanın imzalanacağını duyurdu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Hawramani, basına yaptığı açıklamada uzun zamandır sorun haline gelen petrol ihracatı meselesine ilişkin açıklamada bulundu.

Hawraman, bölgesel hükümet, merkezi hükümet ve petrol üretim şirketlerinin petrol meselesinde anlaşmaya vardığını ve bugün üçlü bir sözleşmenin imzalanacağını belirtti.

Petrol ihracat sorunu

Irak merkezi hükümetinin davacı olması nedeniyle Paris'teki uluslararası tahkim mahkemesi 25 Mart 2023'te verdiği bir kararla IKBY'den ve Kerkük'ten petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatını durdurmuştu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 25 Haziran'da yaptığı bir açıklamada Irak merkezi hükümetinin açtığı dava nedeniyle IKBY'den Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının durdurulmasını eleştirmişti.

İhracatın durdurulmasının milyarlarca dolar zarara sebep olduğunu belirten Barzani, "Bu durum, Irak'a 25 milyar doların üzerinde zarar verdi. Şimdiye kadar merkezi hükümet, petrol ihracatının durdurulmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar için IKBY halkının zararını telafi etmedi ve bu karar nedeniyle IKBY'de petrol üretimi önemli ölçüde düştü". ifadelerini kullanmıştı.