IKBY Bakanı Aydın Maruf, Trabzon TSO'yu Ziyaret Etti

IKBY Bakanı Aydın Maruf, Trabzon TSO'yu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile bir araya gelerek, Trabzon'un Erbil ve çevresindeki şehirlerdeki turizm potansiyelini ve direkt uçak seferlerinin önemini vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Maruf, Trabzon'un Erbil ve çevresindeki şehirlerde yaşayanlar için turizm açısından iyi bir alternatif olduğunu ifade etti.

Trabzon'un imkanları ve turizm tecrübesine dikkati çeken Maruf, şunları kaydetti:

"Öncelikle direkt uçak seferleri başlatılmalı. Erbil Ticaret Odası çok iyi çalışıyor ve Türkiye masası var. Azerbaycan masası da olacak. Türk dünyası çok önemli. Erbil'de önümüzdeki günlerde Türk iş dünyasını bir araya getirecek bir konferans olacak. Erbil, Musul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den iş insanları katılacak. Orada Trabzon iş dünyası temsilcilerini de görmek istiyoruz."

Çelebi ise Erbil'in sağlık turizmi ve ticarette öncelikli hedef pazarlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Direkt uçak seferlerinin başlaması ilişkileri geliştirecektir. Sadece turizm veya sağlık turizmi değil, birçok sektör için Erbil'de ve çevresinde önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda ilişkilerimizin geliştirilmesi için oda olarak üzerimize düşeni yapacağız."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Terk edilmiş evde 17 ceset bulundu

Terk edilmiş evde 17 ceset bulundu
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Sınır kentimizden fuhuş için Türkiye'ye giren 107 kadın yakalandı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.