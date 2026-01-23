Haberler

Şantaj yapan ihraç emniyet amiri, para alırken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan meslekten ihraç emniyet amiri M.E., iş insanlarından şantaj yaparak para alırken suçüstü yakalandı. M.E., iş insanı S.E.'den para ve altın alırken polis tarafından tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtarak, iş insanlarına şantaj yapan meslekten ihraç emniyet amiri M.E., para alırken suçüstü yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2008 yılında emniyet amiri rütbesindeyken ihraç edilen M.E.'nin, ilçede faaliyet gösteren iş insanları M.E. ve S.E.'ye şantaj yaparak para istediğini tespit etti. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler, M.E.'yi takibe aldı. Kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtan M.E., iş insanı S.E.'den seri numaraları önceden alınmış bir miktar para ve altınları teslim aldığı sırada, polislerce suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

