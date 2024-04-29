İGEF'24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı, 19-21 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.

Alınan bilgiye göre, İGEF'24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı, İçişleri Bakanlığı himayesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı işbirliği, Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği desteğiyle EXPOLINK Fuarcılık tarafından düzenlenecek.

Fuar, 19-21 Eylül 2024 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.