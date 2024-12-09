Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Iğdır Valiliği'nden İlçe Belediyelerine Asfalt Desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Valiliği, ilçe belediyelerine asfalt desteği sağlamaya başladı. Valilik, geçen yıl hizmete sunulan asfalt üretim tesisi ile köy yollarını asfaltla kaplarken, ilçe belediyeleri için de ekonomik asfalt imkanları sunacak.

Iğdır Valiliği, yaptığı protokol kapsamında ilçe belediyelerine de asfalt desteği sağlamaya başladı.

İl Özel İdaresi bünyesinde geçen yıl hizmete sunulan asfalt üretim tesisi sayesinde, kente bağlı köy yolları asfaltla kaplandı.

Valiliğin yaptığı protokolle ilçe belediyeleri ve belde belediyelerine de asfalt desteği verilmeye başlandı.

Vali Ercan Turan, AA muhabirine, vatandaşlara hizmet için ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi.

Kente geçen yıl İl Özel İdaresi bünyesinde asfalt üretim tesisi kazandırdıklarını hatırlatan Turan, şöyle konuştu:

"Sadece köylerimize değil belediyelerimize de hizmet veriyoruz. Yaptığımız protokoller çerçevesinde belediyelerimizin ihtiyaçlarına, asfalt plentimizden piyasa koşullarına göre oldukça ekonomik imkan sağlıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. İnşallah Iğdır'ı kalkındırmak için daha da güzel projelerle beraber olacağız. Karakoyunlu, Melekli, Tuzluca belediyelerimizle protokollerimiz var, merkez belediyesiyle yama çalışmaları var. Bu protokoller çerçevesinde, gücümüz nispetinde yetişmeye çalışıyoruz."

Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ballı da ilçede süren çalışmaları valiliğin desteğiyle sürdürdüklerini belirterek, "İmkanlarımız ölçüsünde yapamadığımız yolları, Sayın Ercan Valimiz ile görüşüp asfalt yapma kararı aldık ve protokol yaptık. Yollarımızı asfalt yapmaya başladılar, asfaltsız yol kalmayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
img

Yıllar önceki sözlerini hatırlatırken canlı yayında sesi titredi
img

Esad gider gitmez İsrail, 51 yıldır beklediği hamleyi yaptı
img

Bu yapılanın tarihte eşi benzeri yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.