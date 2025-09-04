Iğdır'da Kadın Çiftçiler, Kurutma Makineleriyle Kazançlarını Artırıyor

Iğdır'da kadın çiftçiler, hibe edilen meyve ve sebze kurutma makinesi desteğiyle mahsullerini daha karlı satma fırsatı yakalıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Iğdır İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen "Toprağın Bereketi Kadının Gücüyle Artıyor" projesi kapsamında 20 kadın üreticiye meyve ve sebze kurutma makinesi hibe edildi.

Teorik eğitim alıp Malatya'da teknik eğitim gezisine de katılan kadın çiftçiler, makine sayesinde yaşken kilogramına 5-10 liradan alıcı buldukları ürünlerini, kurutarak 400-500 liraya satışa sunuyor.

Kurutulmuş sebze ve meyveleri, yöresel ürün ticareti yapanlara ve sosyal medyadan müşterilerine pazarlayan kadınlar, daha önce 1 hafta süren kurutma işlemini şimdi 3 saatte yapıp zamandan da tasarruf sağlıyor.

"Teorik eğitim sürecinden geçtiler"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında kadınlara katma değeri daha yüksek şekilde ürünlerini değerlendirebileceği fabrikasyon ve mini otomasyon sistemlerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda şubat ve mart aylarında kadınları bir eğitime tabi tuttuklarını anlatan Tingiş, şöyle konuştu:

"Önce teorik eğitim sürecinden geçtiler, daha sonra Malatya iline teknik eğitim gezisi düzenlendi. Bu süre zarfında birtakım uygulamalar yapıldı. Özellikle ürün kurutmasıyla alakalı nasıl bir çalışma yapacaklarını gösterdik. Son olarak kadınlara domates, patlıcan ve biber fidelerini tedarik ettik ve ekimlerini yaptık. Şu anda ablalarımız üretimler yapıyor. 3 liraya ya da 10 liraya satacağı domatesi daha yüksek fiyatlara satabiliyorlar. Artık ablalarımız kendi üretmiş oldukları sebzelerini, meyvelerini kurutuyorlar, ekonomik değeri yüksek gelir elde ediyorlar."

"Olgunlaşan ürünlerini işleyerek katma değer sağlasınlar"

Hakveyis köyünde 150 dönümlük arazide üretim yapan Kader Uzundere ise güneşte yapılan kurutma işleminin günler aldığına işaret etti.

Uzundere, Bakanlık desteğiyle kurutma makinesi aldıklarını belirterek, "Sağlıklı şekilde, böceklenme yapmadan güneşin zararlı ışınlarından korunmuş olarak çok güzel kurutmalıklar elde ediyoruz. Mesela ürünün kilogram fiyatı 10 lira ise biz bu ürünü işleyerek 400-500 lira fiyat aralığına çıkarıyoruz. Benim bütün ev hanımlarına tavsiyem, olgunlaşan ürünlerini işleyerek katma değer sağlasınlar." diye konuştu.

Bahçesinde yetiştirdiği 12 çeşit meyve ile 8 çeşit sebzeyi kuruttuğunu dile getiren Uzundere, "Katma değer kattığımız bu ürünleri, geniş müşteri potansiyeli olan pazarımızda satıyoruz. Yurt dışından Hollanda, Belçika, Almanya'da yakınlarımıza ve onların çevresine, yurt içinde ise İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve daha birçok şehirlere ve yurt dışındaki Avrupa ülkelerine satışlarımız oluyor." dedi.