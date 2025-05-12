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Iğdır'da Gençler 19 Mayıs İçin Kamp ve Yürüyüş Düzenledi

Iğdır'da Gençler 19 Mayıs İçin Kamp ve Yürüyüş Düzenledi
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Iğdır'da 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 50 genç, Üçkaya Gölü'nde kamp yaparak doğa yürüyüşü düzenledi. Geceyi çadırlarda geçiren gençler, sabah Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak Atatürk'ü andı.

Iğdır'da, 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında bir araya gelen 50 genç, Üçkaya Gölü'nde kamp ve doğa yürüyüşü düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte 50 genç, Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Gölü'nde buluştu.

Burada kamp ateşi yakan gençler müzikler eşliğinde eğlenip futbol ve voleybol oynadı, türküler söyledi.

Geceyi burada kurulan çadırlarda geçiren gençler, sabah saatlerinde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıp Atatürk'ü andı.

Etkinlik liderlerinden Doğukan Tacar, AA muhabirine, 19 Mayıs bayramına özel gençlik kampı düzenlediklerini anlatarak, "Kampımızı coşkuyla gerçekleştirdikten sonra bayrak yürüyüşümüzü yaptık. Güzel bir etkinlik oldu, gerçekten katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlerden Müjde Dinçer ise programda yürüyüş yaptıklarını, Üçkaya Gölü'ne gittiklerini, Atatürk'ü andıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sabri Sarcan - Güncel
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