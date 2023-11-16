Iğdır'da "Ata'ya saygı" nöbeti tutan çocuklar Ankara'ya gitti

Türkiye'nin en doğusundaki "Ata'ya Saygı Nöbeti" tutan çocuklar, Milli Savunma Bakanlığının daveti üzerine Ankara'ya götürüldü.

Türkiye'nin en doğusundaki "Ata'ya Saygı Nöbeti" tutan çocuklar, Milli Savunma Bakanlığının daveti üzerine Ankara'ya götürüldü.

Iğdır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde bulunan Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulunda, Anıtkabir'de tutulan saygı nöbetini canlandıran çocuklar, Anıtkabir'i ziyaret etmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığınca, köylerine gelen askerler tarafından alınan 5 öğrenci ve öğretmenleri, Şehit Bülent Aydın Hava Limanı'ndan Ankara'ya uğurlandı.

Ankara'da 2 gün misafir edilecek olan çocuklar, Anıtkabir'i ziyaret edecek.