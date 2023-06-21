Iğdır'da akraba kavgası davası: 1 ölü, 17 yaralı, 9 tutuklu sanığın tutukluluğu devam edecek

Iğdır'da akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. 53 sanıklı cinayet davasında 9 sanığın tutukluluğu devam edecek. Avukat Kerim Bahadır Şeker'in reddi hakim talebi ise ikinci ağır ceza mahkemesine gönderildi.

IĞDIR'da akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı 53 sanıklı cinayet davasında 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Avukat Kerim Bahadır Şeker'in reddi hakim talebi ise ikinci ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Tuzluca ilçesi Abbasgöl köyünde geçen yıl 13 Temmuz'da, birbiriyle akraba olan husumetli Çekim ve Tosun aileleri arasında köy meydanında kavga çıktı. Taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Tuzluca ile Iğdır'daki devlet hastanelerine, tabancayla vurulan ve durumu ağır olan Suat Çekim (35) ise Erzurum'daki Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekim, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bugün akşam saatlerinde sona eren duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve müşteki sanıklar Ahmet Çekim, Yavuz Çekim, Mehmet Sadık Çekim ve Murat Çekim müdafi Avukat Kerim Bahadır Şeker'in, Mahkeme Başkanının yönetiminden ötürü reddi hakim talebinin usulüne uygun olarak yapılmadığı kabul edilerek mahkemenin herhangi bir işlem yapılmaksızın dilekçenin Iğdır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Duruşma 5 Eylül'e erteledi.