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Iğdır'da 2 kardeş kuzenlerinin silahlı saldırısına uğradı: 1 ölü, 1 yaralı

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Iğdır'da 2 kardeş kuzenlerinin silahlı saldırısına uğradı: 1 ölü, 1 yaralı

IĞDIR'da eski bir husumet yüzünden amca çocukları tarafından silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

IĞDIR'da eski bir husumet yüzünden amca çocukları tarafından silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Olay, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan akraba iki aile arasında geçen yıl arazi yüzünden yaşanan husumet nedeniyle bugün amca çocukları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Deniz Vural ile kardeşi Adem Vural, kuzenleri Erdal V. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Erdal V. olay yerinden kaçarken, pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kardeş yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı kardeşlerden Deniz Vural (26) hayatını kaybetti, Adem Vural'ın ise tedavisi sürüyor.Jandarma ekipleri, akraba iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve yaralıların bulunduğu hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlı Erdal V.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Münir Karaloğlu Aralık Iğdır Güncel Haberler

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