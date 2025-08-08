İESOB Başkanı Ata'dan Konak Belediyesi'nin Zam Kararına Eleştiri

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Konak Belediyesi Meclisinin belediye hizmet kalemleri ücret tarifesine ilişkin zam kararını eleştirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre İESOB Başkanı Ata, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi Meclisinin AK Parti ve MHP'li üyeleriyle bir araya geldi, zam kararını görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ata, artışların Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu savunarak, "Bu gidişle anahtarlarımızı belediyenin kapısına bırakacağız. Belediyenin hizmetlerine yapılan aşırı artışlarda en büyük bedeli esnaf ödeyecektir." ifadeleri kullandı.