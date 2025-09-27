İdlib için 208 milyon dolardan fazla bağış toplandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin yeniden imarı için başlatılan kampanyada şimdiye kadar 208 milyon dolardan fazla bağış toplandı.

İdlib Valiliği himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için "İdlib'e Vefa" kampanyası başlatıldı.

Kampanyadan elde edilecek bağışlar, barınma, eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı çalışmaları ve temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak.

İdlib'deki stadyumda düzenlenen etkinlik büyük ilgi görürken, şimdiye kadar 208 milyon dolardan fazla bağış toplandı.

Etkinliğe Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katıldı. Törende konuşan Şara, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarındaki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şara, ülkesinin artık dünyadan izole olmadığını belirterek, "Kopan bağlarımızı yeniden kurduk, çok şey sunabileceğimizi ispatladık. Allah'ın izniyle ülkemizi yeniden inşa etmeye gücümüz var." dedi.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çeken Şara, bölünme çağrılarını reddettiklerini bir kez daha vurguladı.

İdlib, iç savaşta devrik Baas rejimi güçlerince en çok hedef alınan bölgelerin başında geldi.

Altyapı ve üstyapısı ciddi zarar gören bölge, kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

İdlib ayrıca iç savaş döneminde devrik rejim güçlerinin saldırıları sonucu ülkenin birçok bölgesinden göç etmek zorunda kalan milyonlarca sivile kucak açtı.

Daha önce de Suriye'nin çeşitli illerinde bağış etkinlikleri düzenlenmiş, imar ve kalkınma için Şam'da 70 milyon, Deyrizor'da 30 milyon Dera'da 40 milyon, Humus'ta 24 milyon dolar bağış toplanmıştı.