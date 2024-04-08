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İçişleri Bakanlığı, öğrencilere güvenli trafik eğitimi veriyor

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İçişleri Bakanlığı, trafik jandarmasınca öğrencilere "güvenli trafik" eğitimi verildiğini bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trafik jandarmasınca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine "güvenli trafik" eğitimi verildiği belirtildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması birimlerinin, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alırken, eğitim ve denetimleri de hassasiyetle sürdürdüğü kaydedilen paylaşımda, "Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinize kavuşmak için unutmayın; hayatla yarışılmaz." uyarısında da bulunuldu.

Paylaşımda, öğrencilere verilen eğitimler sırasında kaydedilen görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanlığı Antalya Trafik Eğitim Güncel Haberler

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