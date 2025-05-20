İçişleri Bakanlığı'ndan Vali Atama İddialarına Yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan Vali Atama İddialarına Yalanlama
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İçişleri Bakanlığı, bazı ilçelere kaymakam yerine vali atanacağına dair iddiaları yalanlayarak, bu konuda herhangi bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

(ANKARA) -İçişleri Bakanlığı tarafından bazı ilçelere kaymakam yerine vali atanacağı iddiasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "İstanbul başta olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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