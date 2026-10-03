İçişleri Bakanlığı, 16 ilde DEAŞ operasyonunda 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda, 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı