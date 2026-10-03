Haberler

İçişleri Bakanlığı, 16 ilde DEAŞ operasyonunda 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde DEAŞ operasyonunda 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'a yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin örgüte üye oldukları, finans sağladıkları ve sanal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda, 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Usta ellerin becerisi geleceğin tasarımıyla buluştu
Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybeden işçiye parmak başına 100 bin lira teklif edildi

Parmak başına 100 bin lira teklif ettiler! Ben parasında değilim
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira bedelinde ezber bozan karar
Kızılcık Şerbeti'ndeki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes

Fenomen dizideki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke