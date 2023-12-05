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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Mengene-2' Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 'Mengene-2' operasyonunda 18 şüphelinin gözaltına alındığını, 163 kişi hakkında idari, 124 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'kumar', 'tombala', 'oyun makineleri' ve 'yasa dışı bahis' suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mengene-2 Operasyonu'nda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt genelinde 'kumar', 'tombala', 'oyun makineleri' ve 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik 'Mengene-2 Operasyonu' düzenlendiğini açıkladı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyona 8 bin 771 ekip, 27 bin 328 personel katıldı. 4 iş yerinde, yasa dışı bahis oynatan 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 59 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232 bin 767 TL para cezası uygulandı. 12 bin 683 iş yeri ve deniz aracı ile 262 dernekte yapılan uygulamada, 18 kişi gözaltına alındı. 99 kişi hakkında adli işlem, 104 kişi hakkında idari işlem yapılarak 1 milyon 114 bin 93 TL para cezası uygulandı. 95 umuma açık iş yerine idari işlem yapıldı, 8 iş yeri kapatıldı. Ayrıca, 4 av tüfeği, 10 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 tombala makinesi, 4 kumar/oyun makinesi, 67 bin 675 TL para, çeşitli miktarda döviz, çeşitli miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyal ele geçirildi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Uyuşturucu Gözaltı Suç Sahil Güvenlik Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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