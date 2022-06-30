İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı (1)
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
AA / İbrahim Saykılı - Güncel