İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı (1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Toplantısı'na katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruları cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1) AA / İbrahim Saykılı - Güncel Süleyman Soylu Mgk Güncel Haberler

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