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Bakan Çiftçi'den Milli Takım'a Destek

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avustralya yenilgisinin ardından Milli Takım'a destek için bir klip yayımladı. Bakan, Paraguay karşısında çıkacak olan futbolcuların yalnız olmadığını belirterek, tüm Türkiye'nin onların arkasında olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şimdi önümüzde çok önemli bir mücadele var. Belki de bir Dünya Kupası hayalinin en kritik eşiği. Paraguay karşısında sahaya çıkacak bizim çocuklarımız yalnız değildir" dedi.

Milli Takım'a destek için İçişleri Bakanlığı bir klip hazırladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendisinin de yer aldığı klibi, X hesabından paylaştı. Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir yenilgiyle yol bitmez... Çünkü bu millet bilir ki; büyük zaferler, inançla, gayretle ve son ana kadar vazgeçmeyen yüreklerle kazanılır. Avustralya karşısında istediğimiz sonucu alamadık. Ama ne umudumuzu ne de bizim çocuklarımıza olan inancımızı kaybettik. Çünkü biz; umudunu kaybetmeyen, sonuna kadar mücadele eden ve her zorluğu birlik içinde aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi önümüzde çok önemli bir mücadele var. Belki de bir Dünya Kupası hayalinin en kritik eşiği. Paraguay karşısında sahaya çıkacak bizim çocuklarımız yalnız değildir. Çünkü onların arkasında sadece stadyumlardaki binlerce taraftarımız değil; dualarıyla, sevgisiyle ve desteğiyle tek yürek olmuş büyük bir Türkiye var."

Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, AFAD'ımız, Göç İdaremiz ve İçişleri ailemizin her bir ferdi; çocuklarımızın hayallerine nasıl sahip çıkıyorsa, bugün de aynı inançla Milli Takım'ımızın yanında duruyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir çocuğun hayaline sahip çıkmak, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Haydi bizim çocuklar. Bu kez sahaya sadece bir maç için değil, bir milletin umudunu ve hayalini gerçekleştirmek için çıkıyorsunuz. Son düdüğe kadar mücadele edin. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin, gücünüzü ve azminizi artırsın, her attığınız şut gol olsun. ve unutmayın, arkanızda sizinle sevinen, sizinle üzülen ve sizin için dua eden koskoca bir Türkiye var. Haydi bizim çocuklar. Tüm Türkiye sizinle."

Kaynak: ANKA
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