Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile görüştü

İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü. İki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konularında görüşmeler yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Moğolistan arasında gerçekleştirilen Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10. Dönem Toplantısı kapsamında Moğolistan'da bulunan Çiftçi, Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile bir araya geldi.

İki ülke arasında gerçekleştirilecek işbirliği çalışmaları ile yatırım fırsatlarının değerlendirildiği görüşmede, serbest bölgeler ve organize sanayi bölgelerine yönelik çalışmalar ele alındı.

Karakurum şehrinde kurulması planlanan serbest bölge ile kargo havaalanı projelerinde Türk firmaların yer alabilmesine yönelik imkanların istişare edildiği görüşmede, havaalanları başta olmak üzere, ulaşım ve altyapı alanlarında işbirliği yapılması, altyapı projelerinde Türk firmaların görev üstlenmesi ve organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermek isteyen firmalara hukuki ve teknik destek sağlanması konuları değerlendirildi.

Görüşmenin ardından Cengiz Han Müzesi'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, daha sonra Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen akşam yemeğine katıldı.

Moğolistan programı kapsamında Ulanbator Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Başak Genç Yüksel ve elçilik personeli ile bir araya gelen Çiftçi, Moğolistan Devlet Televizyonu MNB'nin Haber Daire Başkanı Gandimaa Rentsendorj'a Moğolistan ziyaretine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı

Burcu Köksal, Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu

Büyük sürpriz! Daha Fenerbahçe'den ayrılmadan yeni takımı duyuruldu
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Ünlü isim ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha

Süper Lig devi için bir beğeni daha!
Bayburt'ta Hacı Kutlu Bey'in türbesinin bulunduğu mezarlıkta tarihi taşlar kayıp

30 yıl öncesine kadar oradaydılar, şimdi ne duyan var ne de gören