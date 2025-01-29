İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sağlam, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" başlıklı fotoğrafını seçen Sağlam, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" fotoğrafından yana kullandı.

Sağlam, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyleyen Sağlam, gerçekleştirdiği çalışma için AA'ya teşekkür etti.

Sağlam, "Anadolu Ajansının 2024'ü adeta belgelediği bir fotoğraf çalışması olmuş. Her alanda gerçekten ciddi bir emek var. Ben Anadolu Ajansını kutluyorum." dedi.