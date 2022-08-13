Haber : Icbc Türkiye, 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 Kategoride Ödül Kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Icbc Türkiye, 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 Kategoride Ödül Kazandı

 - Güncelleme:
Icbc Türkiye, 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 Kategoride Ödül Kazandı

İSTANBUL, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) Cuma günü yaptığı basın açıklamasıyla ICBC Türkiye'nin 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 kategoride ödül kazandığını duyurdu.

İSTANBUL, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) Cuma günü yaptığı basın açıklamasıyla ICBC Türkiye'nin 2022 Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri'nde 4 kategoride ödül kazandığını duyurdu. ICBC Türkiye, "En İyi Kurumsal Bankalar" ve "En Hızlı Büyüyen Kurumsal Bankalar" kategorilerinde yer alırken Yönetim Kurulu Başkanı Gao Xiangyang "Yılın Bankacılık Yönetim Kurulu Başkanı" olarak ödüle layık görüldü. ICBC Türkiye Menkul Kıymetler ise Türkiye'deki En İyi Yatırım Bankası seçildi.

ICBC Türkiye'nin kayda değer başarısını vurgulayan Gao, bankanın İngiltere merkezli Global Banking & Finance Review dergisi tarafından verilen Küresel Bankacılık ve Finans Ödülleri de dahil olmak üzere 2021 yılından bu yana 17 "prestijli ödül" kazandığını söyledi. Açıklamada Gao'nun, "Çin sermayeli öncü bir banka olarak Türk finans sektöründe güçlü bir marka olmaya çalıştık" şeklindeki ifadelerine yer verildi. Gao, "Uluslararası arenada elde ettiğimiz başarıların, ICBC Türkiye'nin Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini daha artırmaya yardımcı olacağına ve ekonomik ilişkilerimizi yeni ve daha önce eşi benzeri görülmemiş zirvelere taşıyacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. ICBC, Çin'in en büyük ticari bankası ve varlıkları bakımından dünyanın en büyük bankası konumunda bulunuyor. ICBC Türkiye, bankanın Mayıs 2015'te Türkiye'de Tekstilbank'ın çoğunluk hisselerini satın almasıyla kuruldu.

Xinhua / Güncel

Industrial and Commercial Bank of China Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title