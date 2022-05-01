İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi - Haberler

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İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat Şehitliği Kur'an-ı Kerim okunması Dua edilmesi Şehit kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakılması Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildiYOZGAT - Yozgat'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde...

YOZGAT (AA) - Yozgat Şehitliği

Kur'an-ı Kerim okunması

Dua edilmesi

Şehit kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakılması

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

YOZGAT - Yozgat'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, şehit yakınları ve vatandaşlar Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

İç Anadolu, Yozgat, Bayram, Şehit, Güncel, Haberler

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