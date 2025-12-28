GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2025

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapımı devam eden Silvan Projesi Babakaya Sulama Tüneli'nde incelemelerde bulunacak.

(Diyarbakır/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor, Serikspor-Boluspor, Erzurumspor FK-Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Balıkesir/13.30/Erzurum/16.00/Diyarbakır/19.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Safiport Erokspor-Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Basketbol ve Aliağa Petkimspor-Beşiktaş GAİN müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta karşılaşmaları oynanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.