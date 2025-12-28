Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'da devam eden Silvan Projesi Babakaya Sulama Tüneli'nde incelemelerde bulunacak.

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapımı devam eden Silvan Projesi Babakaya Sulama Tüneli'nde incelemelerde bulunacak.

(Diyarbakır/13.00)

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor, Serikspor-Boluspor, Erzurumspor FK-Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Balıkesir/13.30/Erzurum/16.00/Diyarbakır/19.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, Safiport Erokspor-Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bursaspor Basketbol ve Aliağa Petkimspor-Beşiktaş GAİN müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 19. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta karşılaşmaları oynanacak.

