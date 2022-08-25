İbrahim Tatlıses: "Allah bitti demeden bitmez" Güncel Haberler İbrahim Tatlıses: "Allah bitti demeden bitmez" Şarkıcı Ebru Yaşar, kaza geçiren Tatlıses'i hastanede ziyaret etti Yaşar, sosyal medya hesabında kaza geçiren türkücünün kızıyla olan görüntülerini paylaştı Ebru Yaşar, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses : "Allah bitti demeden bitmez" Şarkıcı Ebru Yaşar, kaza geçiren Tatlıses'i hastanede ziyaret etti Yaşar, sosyal medya hesabında kaza geçiren türkücünün kızıyla olan görüntülerini paylaştı Ebru Yaşar, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel İbrahim Tatlıses Ebru Yaşar Güncel Haberler

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