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İBB Meclisinde yediemin otopark ücretlerine yüzde 42,86'ya varan zam

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İBB Meclisi, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ila 42,86 arasında zam yapılmasını kabul etti. Yeni tarifeye göre araç çekme ücreti 2.500 TL, otomobil otopark günlük ücreti 250 TL oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ila 42,86 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde görüşüldü.

Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ila 42,86 zam yapılması teklif edildi.

Buna göre, araç çekme ücretinin yüzde 38,90 zamla 1800 liradan 2 bin 500 liraya, 5 kilometreye kadar özel taşıma ücretinin 1800 liradan 2 bin 500 liraya, ilave kilometre ücretinin ise yüzde 42,86 zamla 70 liradan 100 liraya yükseltilmesi istendi.

Yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin motorlu bisikletlerde yüzde 40 zamla 50 liradan 70 liraya, motosikletlerde yüzde 30 zamla 100 liradan 130 liraya, otomobillerde yüzde 25 zamla 200 liradan 250 liraya çıkarılması istendi.

Ayrıca, kamyonet, arazi taşıtı ve minibüslerde yüzde 30,43 zamla 230 liradan 300 liraya, kamyon ve otobüslerde yüzde 28,57 zamla 350 liradan 450 liraya, iş makinelerinde ise yüzde 33,33 zamla 450 liradan 600 liraya çıkarılması talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" kabul edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
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