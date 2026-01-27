Haberler

Eyüpsultan'da Şiddet İddiası Olan Kreşte Polis İnceleme Yaptı

Güncelleme:
Eyüpsultan'da bulunan İBB'ye bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocuklara yönelik darp ve istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Dört şüphelinin adliyeye sevk edilmesinin ardından, bir spor hocasının 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandığı bildirildi.

İBB'ye bağlı kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürerken, gece saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri kreşe gelerek çalışma gerçekleştirdi.

Eyüpsultan'da bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocukların darp ve istismar edildiğine dair İstanbul Valiliği tarafından soruşturma açılmıştı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyet gösteren kreşte iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Şüpheliler alınan ifadeler sonrasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, spor hocası olan şüphelinin 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Olayla ilgili gece saatlerinde Eyüpsultan'da bulunan kreşe gelen olay yeri inceleme ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

