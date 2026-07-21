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İBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 23'ünü sattı

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İBB, uygulama bazlı taksi taşımacılığı için düzenlediği 250 plakalık dokuzuncu etap ihalenin ilk bölümünde 23 plakanın satışını gerçekleştirdi. Satılan plakaların fiyatları KDV hariç 6 milyon 140 bin ila 6 milyon 250 bin lira arasında değişti. Toplamda 656 plaka satılmış oldu. Yeni taksiler yalnızca uygulama üzerinden hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin dokuzuncu etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 23'ünün satışını gerçekleştirdi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası için gerçekleştirilen ihaleye 38 istekli, kapalı teklif sundu.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 23 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

Yapılan ihalede 23 plaka, KDV hariç 6 milyon 140 bin lira ile 6 milyon 250 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB, 12 Haziran 2025'te başlattığı "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında düzenlenen ihalenin ilk 8 etabında 633 plaka satarken, bugünkü ihaleyle birlikte satılan toplam plaka sayısı 656'ya ulaştı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
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