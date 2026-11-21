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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Başkan Vekili Aslan'ın, İBB'nin 565 milyar liralık 2027 yılı bütçesini sunmasının ve hedefledikleri projeler ile yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve Meclis üyeleri konuşma yaptı.

Yaklaşık 10 saat süren Meclis toplantısında, konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB 2027 mali yılı bütçesi 102 ret oyuna karşılık 133 oyla kabul edildi.

Kaynak: AA