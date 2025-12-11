İBB Meclisinde AK Parti grubundan birçok kalemde yapılan zamlara tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde AK Parti grubu, kentteki mezarlık, otopark, sosyal tesisler, imar dosyaları ve zabıta işleri gibi birçok kalemde yapılan zamma tepki gösterdi.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, kentteki mezarlık, otopark, sosyal tesisler, imar dosyaları ve zabıta işleri gibi birçok kalemde zam yapıldı.

Bunun üzerine Mecliste söz alan AK Parti'li Tarife Komisyonu Üyesi Abdurrahim Güneşdoğdu, komisyonlardan Meclise gelen zam içeren gündem maddeleriyle ilgili konuştu.

Bu gündem maddelerinde İBB'deki 40 müdürlükten gelen teklifler olduğunu dile getiren Güneşdoğdu, bu tekliflerin ayrı raporlanması gerektiğini belirtti.

Raporlarda 2025 yılı için bir rakam belirlendiğini ve bu rakam üzerinden bir zam yapıldığı gibi konunun anlatıldığını aktaran Güneşdoğdu, şöyle konuştu:

"Şimdi bugün gelen 40 müdürlüğün 25 tanesinde biz zaten haziran ayında ayrıntılı bir şekilde zam yaptık. O zaman yüzde 30, yüzde 40 gibi rakamlarda bunlara zam yaptık. Şimdi geldiğimiz noktada o zamlı tarifelere tekrardan bir zam yapıyoruz. Daha iyi anlaşılması için birkaç tane örnek vereceğim. Mesela, 2024 yılında 300 lira olan bir şeyi, 2025'te 1000 lira yapmışız, sonra 1250 lira yapmışız, şimdi yüzde 100 artırıyormuş gibi 2500 lira yapıyoruz. Aslında 2024 yılı aralık ayını baz aldığımız zaman 4, 5, hatta 6 kat artan rakamlar var. 2025 ocak ayını aldığımızda en az 2026'ya geçiş rakamları yüzde 70'in üzerine çıkıyor, altında kalan çok nadir hizmet tarifeleri var."

Tarifelerde birkaç tane de çok anlamsız, mantıkla, finansal veriyle de açıklanamayacak zamlar olduğunu belirten Güneşdoğdu, "Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde çeşme suyu kullanma diye bir hizmet rakamı var. Bu rakam, 2024 yılının aralık ayında 30 bin liraymış. Biz bunu 2025'e taşırken yüzde 100 arttırmışız. 60 bin lira yapmışız. Bugün 60 bin lirayı biz 500 bin lira yapıyoruz. Bu kalemin ne olduğunu tam olarak anlamış da değiliz. Nasıl bir şey olmuş olabilir de bu hizmet 30 bin liradan 13 ay sonra 500 bin lira olmuş. Çeşmeyi altından mı hazırlıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Tarifelerde mantıklı açıklanamayacak zamlar olduğunu kaydeden Güneşdoğdu, toplu taşımada şoförlerin beş günlük eğitimi için 15 bin lira istenmesinin fazla olduğunu belirtti.

Güneşdoğdu, "Bunları (zamları) enflasyon rakamlarıyla ya da mantıklı açıklayabiliyorsanız artık takdir sizin. Daha önce defalarca söyledim. Verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Bu kadar da zamların fazla olacağını biz kabul etmiyoruz, edemiyoruz. Bu nedenlerle bu zam tekliflerine iştirak etmiyoruz." dedi.

"Mezarlıklarla ilgili yapılan zam tamamen gelişi güzel, bilgisizce yapılan bir zamdır"

CHP'li Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu, Güneşdoğdu'nun açıklamalarını şaşkınlıkla izlediğini ifade etti.

Komisyona gelen bütün dosyaları kendilerine önceden bilgilendirdiklerini dile getiren Karaoğlu, bu tekliflerin bütün müdürlüklerden topluca gelmesinin geçmişte de yapılan bir uygulama olduğunu kaydetti.

Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğünün çeşme suyu kullanmakla ilgili yaptığı tarifeye değinen Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada vatandaşların, kendi yakınlarının mezarlarının başlarına çeşme ve su getirilmesi konusunda yoğun talepleri var. Bizim, her mezarın başına su getirme hususunu yerine getirme şansımız yok. Dolayısıyla bu teknik olarak bir sorun teşkil ettiği gibi uygulamada da biraz zorluklar teşkil ediyor. O nedenle buradaki asıl sebep bu hizmeti vermekten daha ziyade aslında bu hizmeti vermemeye yöneliktir. Eğer gerçekten bir vatandaş bu hizmeti alma konusunda ısrar ediyorsa da bunun inşaat, proje, o suyun mezar başına getirilmesi maliyetlerinin hepsine katlanması için yapılmış olan bir şeydir."

Şoförlerin eğitim ücretlerine ilişkin ise Karaoğlu, UKOME tarafından eğitimin verilmesinin belirlendiğini, eskiden bir gün olan eğitimin artık beş gün olarak verileceğini, eğitimlere devam eden her şoförün bu belgeyi alabileceğini ifade etti.

Karaoğlu, "Bu tarife değişikliğine ilişkin olarak adeta kuyumcu hassasiyetiyle çalışma yaparak tarifeleri bizim önümüze getiren ve bizi bilgilendiren ilgili müdürlüklerdeki arkadaşlarımıza, bürokratlarımıza, müdürlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tekrar söz alan Güneşdoğdu, bir hizmetin verilmemesi için ücretinin fazla artırılmasını eleştirdi.

İSPARK'ta da geçmişte bu durumun yaşandığını ve bazı yerlere araçla gelinmemesi için fiyatların çok yüksek hale getirildiğini anlatan Güneşdoğdu, bugün mezar ücretlerinin fiyatlarının bu kadar artırıldığını, bir dahaki sefere ise nereye yüksek fiyat artışı uygulanacağını sordu.

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan ise mezarlık yerlerine yapılan zamma ilişkin, "Mezarlıklarla ilgili yapılan zam tamamen gelişi güzel, bilgisizce yapılan bir zamdır. CHP grubunun da çalışma yaparak bu konuyu yeniden gündeme getireceğini ve düzeltme yapacağını inanıyorum." dedi.

35 milyon avro borç

Öte yandan Mecliste, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Finansman Şube Müdürlüğünün "İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi" için 35 milyon avro dış kredi alınması için belediye başkan vekiline yetki verilmesine ilişkin madde de gündeme geldi.

Gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.