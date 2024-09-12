İBB Meclisi, Uygulama Bazlı Taksilerin İhalesini Onayladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Eylül ayı üçüncü oturumu yapıldı. Mecliste, 2 bin 500 adet uygulama bazlı taksinin gerçek kişilere yönelik ihalesinin yapılmasına karar verildi. Ayrıca toplantıdan İBB'ye ait halı saha, basketbol sahası, yüzme havuzu gibi spor tesisleri ücretlendirmelerine farklı oranlarda zam kararı çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. Mecliste, 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı ihalesinin yapılması oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan toplantıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Spor Tesislerinde ücret tarifesi değişti.

Mecliste, İBB'ye ait kapalı spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları, buz pistleri gibi tesislerde kira ve etkinlik ücretlerine zam geldi. Böylece; belediyeye ait aydınlatmasız açık halı sahayı saat başı 150 liraya kiralayan vatandaşlar, yüzde 166 zam kararının ardından, saat başı 400 lira ödeyecek. Bir saatlik bedeli 250 lira olan aydınlatmalı açık halı sahalarda ise yüzde 140 zam oranıyla 600 lira ödenecek. Kapalı halı saha fiyatları ise yüzde 125 artış ile 400 liradan 900 liraya çıkarılacak. Yüzme havuzu üyeliklerinde aylık 12 gün kullanım bedeli 40 lirayken, yüzde 150 zam oranıyla 100 lira olarak ödenecek. Ayrıca, 2024'te 209 bin 88 lira olarak belirlenen servis plaka ücreti, yüzde 139 zamla 500 bin liraya çıkarılacak.

'ENFLASYON RAKAMLARININ ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE ARTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ'

AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız, zammın enflasyon rakamının çok üzerinde olduğunu belirterek, "4 müdürlüğün yaklaşık 200 kalemden fazla hizmete, yüzde 50'den yüzde 500'lere varan oranda fiyat artışı yaptığı görülmektedir. Salon kiraları, stat kiraları, halı saha kiraları, havuz kiraları, reklam kiraları, yüzme, fitness, temiz, okçuluk, mini golf, masa tenisi gibi bireysel branşlarda ciddi bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. 2024 yılı için enflasyon oranında artırılan bu hizmet kalemlerinin, 2024 yılı içinde yeniden cari enflasyon rakamlarının çok çok üstünde artırılması kabul edilemez ve hiçbir izahı yoktur. Bu nedenle yapılan ücret zamlarına muhalefet şerhi koyuyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİN GELDİĞİ EKONOMİK DURUM BUNLARI ZORUNLU HALE GETİRMİŞTİR'

Tarife Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Fatih Üstünbaş ise ülke ekonomisine değinerek, "Ekonomik şartlarda bu hizmetlerin devam ettirilmesi mümkün değildir. Devletimizin hizmet verdiği huzurevlerinde artış oranı maalesef yüzde 360 oranında bir artış yapıldığını öğrendik. Kimse bu artışların yapılmasından tabi ki mutlu değil. Ama maalesef ülkemizin geldiği ekonomik durum bunları zorunlu hale getirmiştir" cevabını verdi.

2 BİN 500 UYGULAMA TABANLI TAKSİ İÇİN İHALE YAPILACAK

29 Ağustos'ta düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, faaliyet gösteren 20 bin 311 taksiye ek olarak 2 bin 500 uygulama tabanlı yeni taksi taşımacılığı teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti. Araçların yalnızca Elektronik Ulaşım ve Yönetim Lisansı almış uygulamalar üzerinden çalışması ve yoldan yolcu alamayan taksi sistemi olacağı belirlenmişti. UKOME'de görüşülen teklifte, bu sistemde, araç tipinin ayırıcı renk ve farklı tasarımda T plakalı taksi olması, uygulamadan tetiklenen taksimetre, tepe lambasız, yalnızca uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alımı ve güvenlik bölmesi olması şartlarına da yer verilmişti İBB Meclisi'nde, uygulama bazlı 2 bin 500 taksinin ihalesinin gerçek kişilere yapılması konusundaki rapor oy birliğiyle kabul edildi.