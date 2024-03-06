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Murat Kurum: Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Silivri'de yaptığı konuşmada, İstanbul'un son 5 yılının tahribat dönemi olduğunu belirterek, mevcut İBB yönetiminin başardığı eserleri eleştirdi. Kurum, ayrıca İmamoğlu'nun kadınlara yönelik ayrıştırıcı dilini reddettiğini ve CHP zihniyetinin değişmeyeceğini söyledi. Silivri'ye metrobüs ve halk plajları yapacaklarını da açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı, annelerimizi siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar. Siz hiç eşitlikçi, hiç adil olmayacak mısınız? Bu millet sizin bu ayrımcılığınızdan neler çekti." dedi.

Kurum, Silivri'de Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün temeli atılan belediye binasının aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edileceğini söyledi.

İstanbul'un son 5 yılının kayıtlara "tahribat dönemi" olarak geçtiğini belirten Kurum, "İstanbul bu yolcu adayın elinde her gün mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar, pişkin pişkin 'İstanbul başardı' diyorlar. İstanbul neyi başardı? İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğe rağmen ayakta kalmayı başardı. İstanbul, tutulmayan sözlere rağmen hükümetimizin destekleriyle, eserleriyle ayakta kalmayı başardı." diye konuştu.

Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin başardığı eserlerin, yanan otobüsler, ters yönde ilerleyen merdivenler, bozulan metrolar ve metrobüsler olduğunu ifade ederek, "Saatlerce süren trafik, bir de 5 yılda 8 kilometre metro hattı var. 5 yılda başlayıp da bitirdiğin tek şey İstanbul oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulluların, İBB başkanından en temel belediyecilik hizmetlerini istediğini, ancak bunun yerine getirilmediğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Çevre temiz olsun, Silivri'nin altyapı, su ve kanalizasyonu doğru işlesin dediler, işletemedin. İşe, okula giderken çile çekmek istemediler, normal bir insan gibi metro istediler, otobüs istediler, yapmadın. Parklar, yeşil alanlar istediler, yapmadın. Şu koca 5 yılda İstanbul'la ilgili hiçbir dertleri olmadı. İstanbullu israf istemedi ama bunlar israf ettiler. 'İsrafı bitirdik' pankartlarına yetimin hakkıdır demeden 350 milyon lira para harcadılar. 31 Mart geliyor, milletin hesap sorma günü geliyor. Bu millet sana kibirli dilinin hesabını sandıkta bir bir soracak. 31 Mart'ta İstanbul sandıkları patlatacak. Silivri ona en büyük dersi sandıkta verecek. 31 Mart akşamı eş genel başkan koltuğunu kaybedecek, tamamen özgürleşecek. O yarı zamanlı kibirli belediye başkanı da süresiz tatile gidecek."

"Ben kadınlarımıza, annelerimize yönelik bu ayrıştırıcı dili reddediyorum"

Kurum, bir televizyon programında "Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti'ye oy veriyor. Ne diyorsunuz?" sorusu yöneltilen İmamoğlu'nun, "Daha çok ev hanımları oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." şeklinde yanıt verdiğini hatırlattı.

İmamoğlu'nun ev hanımlarını yok saydığını, ayrımcılık yaptığını dile getiren Kurum, "Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu kabalık, bu nezaketsizlik böylesine önemli bir makama, İstanbul büyükşehir belediye başkanına hiç yakışıyor mu? Ben kadınlarımıza, annelerimize yönelik bu ayrıştırıcı dili reddediyorum. Şunu kabul etmemiz, bu hakarete sessiz kalmamız mümkün değil." dedi.

Kurum, dünyada her şeyin değişebileceğini ancak CHP zihniyetinin değişmeyeceğini kaydeden, "Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri yüzünden ayrıştıranlar bugün de kadınlarımızı, annelerimizi siyasi tercihleri yüzünden ayrıştırıyorlar. Siz hiç eşitlikçi, hiç adil olmayacak mısınız? Bu millet, sizin bu ayrımcılığınızdan neler çekti. Yıllardır bunlar aynı tas aynı hamam. Geçmişte de çobanların oyunu ayrı tutuyorlardı. Milleti mahallelere, kamplara ayırıyorlardı. Bu millet senden bıktı, İstanbul senden usandı, senden yoruldu." ifadesini kullandı.

"Sen CHP kongresini dizayn ederken, biz 11 ilde 180 bin konutun temelini atıyorduk"

Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların her birinin eşit olduğunu belirten Kurum, bugüne kadar hiçbir zaman vatandaşların arasında dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmadıklarını aktardı.

Kurum, bu ülkenin bütün kadınlarının hangi düşüncüye, hangi siyasi tercihe sahip olursa olsun hepsinin değerli ve kendileri için eşit olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annelerimiz, çocuklarımız endişe etmesin. Biz annelerimize, çocuklarımıza afetlere dirençli bir İstanbul bırakacağız. 3 gün önce Çanakkale'de deprem oldu. Burada da hissedildi. Biz 5 yılda 650 bin konut dönüştüreceğiz diyoruz. 39 ilçede milletimizin rızasıyla yerinde, İBB olarak yarısını bizim destek olduğumuz bir anlayışla yapacağız diyoruz. Bu kibirli belediye başkanı 'Bunların yapılmasına gerek yoktu, yapılmaması lazım.' diyor. Danışman olarak tuttuğu o hocaları İstanbul'un deprem riski için 'Sokak sokak deprem dönüşümü yapmak gerekir.' diye ifade ediyorlar. Bu bilmiş belediye başkanı 'Yapılmaması gerekir.' diyor. Çünkü yapamayacaklarını kendileri de biliyor. Sen CHP kongresini dizayn ederken, biz milletimizle el ele vermiş, 11 ilde 180 bin konutun temelini atıyorduk. Sen o yol yürüdüğün arkadaşlarını yolda terk ederken, biz gidip sellerde, afetlerde milletimiz için yeni yuvalar yapıyorduk. O yüzden bunların heybeleri boş, koca 5 yılda 5 bin 500 konutu dönüştürmüşler. Bu anlayışın İstanbul'da dönüşüm adına bir irade koymasını biz zaten beklemiyoruz."

Murat Kurum, Silivri'ye metrobüs getireceklerini, bu proje hayata geçtiğinde ilçede yaşayanların ulaşım çilesinin sona ereceğini dile getirdi.

Silivri'de 42 kilometrelik bir sahil düzenlemesi yapacaklarını, ilçeye 8 halk plajı kazandıracaklarını ifade eden Kurum, ilçede köy imar planlarını ilk İBB meclis toplantısında onaylayacaklarını, gençler için de paylaşımlı ofisler yapacaklarını anlattı.

Törende, daha sonra dua edilerek Silivri Eski Belediye Binası'nın temeli atıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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