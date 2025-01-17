Huzurevi Sakinleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Huzurevi sakinleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Diş işleri" fotoğrafını seçen huzurevi sakinleri, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarını tercih etti.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını beğenen sakinler, AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin çok başarılı olduğunu, seçerken zorluk çektiklerini söyledi.

Huzurevi sakinlerinden Sema Şarcı, fotoğrafların çok başarılı olduğunu belirterek, "Fotoğrafları arkadaşlarımla ortak seçtik, ortak kararımız. Anlamlı kareleri seçtik. Bizlerin yaşındaki insanların anlamlı şeyler seçmesi sizler için de çok önemlidir. Fotoğraflar çok güzeldi, bakarken duygulandık." dedi.

Fatma Kantar, fotoğraf oylamasında yer aldıkları ve iz bırakan fotoğrafları görme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Anadolu Ajansına teşekkür etti. Kantar, "Çok güzel, anlamlı fotoğraflar çekilmiş. İyi ki geldiniz, biz de bu fotoğrafları görebildik." ifadesini kullandı.

Yaşar Şener ve Ferman İnan da fotoğrafları çok başarılı bulduklarını dile getirerek, dünyada yaşanan olayları bu karelerle insanlara aktardığı için Anadolu Ajansına teşekkür etti.