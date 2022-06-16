Hüyük'te öğrencilerin tiyatro gösterisi beğeniyle izlendi Hüyük Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, "Delikanlı" ve "Veli Toplantısı" isimli komedi oyunlarını sahneledi. Hüyük Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, "Delikanlı" ve "Veli Toplantısı" isimli komedi oyunlarını sahneledi. Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda Türkçe öğretmeni Halil Koç yönetiminde sahnelenen tiyatro oyunları büyük beğeni aldı. Program sonunda tiyatrocu öğrencileri, salonu dolduran büyükleri dakikalarca ayakta alkışladı. Tiyatro oyunlarını izleyen Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer de oyun sonunda sahneye çıkarak, öğrencileri başarılı performanslarından ötürü kutladı. Programda ayrıca müzik öğretmenleri de şarkılar söyledi. Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, daire amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Hüyük Güncel Haberler

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