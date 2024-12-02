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Hüyük'te Nitelikli İş Gücü Projesi Kapsamında Sertifika Töreni Düzenlendi

Hüyük'te Nitelikli İş Gücü Projesi Kapsamında Sertifika Töreni Düzenlendi
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Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen 'İstihdamda Nitelikli İş Gücü Projesi' kapsamındaki kursları tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları verildi. Mobil Vinç ve Beko Loder eğitimlerine yoğun ilgi gösteren kursiyerler, belgelerini ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve tarım müdüründen aldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde "İstihdamda Nitelikli İş Gücü Projesi" oluşturulması kapsamında düzenlenen kurslarda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını aldı.

İlçedeki kaymakamlık binasında düzenlenen törende, açılan 5 farklı kursta başarılı olan 30 kursiyere belgelerini ilçe kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, İlçe Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı tarafından verildi.

İlçede açılan kurslarda, kursiyerler özellikle Mobil Vinç ve Beko Loder kullanımı konusunda verilen eğitimlere yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer, bu tür meslek edindirme kurslarını açmaya bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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