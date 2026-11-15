Husiler Riyad'da Kral Halid Havalimanı ve finans merkezini hedef aldığını duyurdu

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Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki petrol pompa istasyonu, Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve finans merkezini hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezini 2 balistik füze, "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı boru hattı üzerindeki 5 ve 6 numaralı petrol pompa istasyonlarını da iki insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan 2 balistik füze ile 6 İHA'yı imha ettiklerini belirtmişti.

Maliki, balistik füzelerin Riyad'ı, İHA'ların ise Mekke, Medine ve Eş-Şarkiyye bölgelerini hedef aldığını ifade etmişti.

Kaynak: AA