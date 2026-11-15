Husiler Riyad'da Kral Halid Havalimanı ve finans merkezini hedef aldığını duyurdu

Husiler Riyad'da Kral Halid Havalimanı ve finans merkezini hedef aldığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı ve finans merkezini 2 balistik füze, Petroline'daki 5 ve 6 numaralı petrol istasyonlarını iki İHA ile vurduklarını duyurdu. Koalisyon Güçleri Sözcüsü Maliki, 2 balistik füze ve 6 İHA'yı imha ettiklerini açıklamıştı.
Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da iki petrol pompa istasyonu, Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve finans merkezini hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Seri, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezini 2 balistik füze, "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı boru hattı üzerindeki 5 ve 6 numaralı petrol pompa istasyonlarını da iki insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını belirtti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan 2 balistik füze ile 6 İHA'yı imha ettiklerini belirtmişti.
Maliki, balistik füzelerin Riyad'ı, İHA'ların ise Mekke, Medine ve Eş-Şarkiyye bölgelerini hedef aldığını ifade etmişti.