Husilerden, İran'a saldırıların başlaması halinde "bölgenin ve dünyanın olumsuz etkileneceği" uyarısı

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlaması durumunda, "bölgenin ve dünyanın olumsuz etkileneceği" uyarısında bulundu.

Husilere bağlı SABA haber ajansı, Husi yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'ye yönelik mesajını paylaştı.

İran'a yönelik saldırıların bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarı baltaladığını belirten Ebu Ras, "İran'a yönelik saldırılar küresel ekonomi ve enerji fiyatları üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bu durumun devam etmesi, bölgeyi ve dünyayı olumsuz etkileneceği bir savaşa sürükleyecektir." uyarısında bulundu.

Ebu Ras, "İran'a yönelik saldırılar tüm İslam ümmetini hedef almaktadır. Tüm İslam ülkelerinin bu saldırılara karşı durması ve istisnasız herkesi hedef alan Siyonist planı boşa çıkarması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik açtığı savaşın durdurulması çabalarına değinen Ebu Ras, diplomatik çözüm bulunması ve bölge ülkelerine yönelik saldırıların sona erdirilmesi için çaba gösteren ülkeleri memnuniyetle karşıladıklarına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'la ilgili sürecin kontrolünün kendilerinde olduğunu savunarak, "İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde." dedi.

Yemen'deki Husiler, İran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "İşgal altındaki Filistin'in güneyinde İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle hedef alarak, ilk askeri operasyonları gerçekleştirdik." ifadeleriyle ABD/İsrail-İran Savaşı'na dahil olduklarını duyurmuştu.