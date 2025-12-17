Hüseyin Baş: Bu Kadar Faiz Ödeyeceğimize Vatandaşa Para Verelim

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Türkiye'de sadece asgari ücret değil tüm ücretler Avrupa standartlarına çekilmeli ve hükümet bu hususta fedakarlık yapmalıdır. Örneğin; bu kadar faiz ödeyeceğimize vatandaşa para verelim, bu kadar garanti ücretli yol, köprü yapacağımıza vatandaşa para verelim, uçak inmeyen havaalanı yapacağımıza vatandaşa para verelim" ifadesini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Asgari ücret 27 bin de olsa 37 bin de olsa hiç bir sorunu çözmeyecek bunu hepimiz biliyoruz. Ne işçi üzülmeli ne işveren yıpranmalı. Bunun tek çözümü devletin sorumluluk alması ve insani bir yaşam için gerekli ücreti belirleyip işverene de yük olmadan işçinin konforunun sağlanmasıdır. Türkiye'de sadece asgari ücret değil tüm ücretler Avrupa standartlarına çekilmeli ve hükümet bu hususta fedakarlık yapmalıdır. Örneğin bu kadar faiz ödeyeceğimize vatandaşa para verelim, bu kadar garanti ücretli yol, köprü yapacağımıza vatandaşa para verelim, uçak inmeyen havaalanı yapacağımıza vatandaşa para verelim" ifadesini kullandı.