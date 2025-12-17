Haberler

Hüseyin Baş: Bu Kadar Faiz Ödeyeceğimize Vatandaşa Para Verelim

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, asgari ücret ve tüm ücretlerin Avrupa standartlarına çekilmesi gerektiğini savunarak, devletin sorumluluk alması ve vatandaşa daha fazla destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Asgari ücret 27 bin de olsa 37 bin de olsa hiç bir sorunu çözmeyecek bunu hepimiz biliyoruz. Ne işçi üzülmeli ne işveren yıpranmalı. Bunun tek çözümü devletin sorumluluk alması ve insani bir yaşam için gerekli ücreti belirleyip işverene de yük olmadan işçinin konforunun sağlanmasıdır. Türkiye'de sadece asgari ücret değil tüm ücretler Avrupa standartlarına çekilmeli ve hükümet bu hususta fedakarlık yapmalıdır. Örneğin bu kadar faiz ödeyeceğimize vatandaşa para verelim, bu kadar garanti ücretli yol, köprü yapacağımıza vatandaşa para verelim, uçak inmeyen havaalanı yapacağımıza vatandaşa para verelim" ifadesini kullandı.

